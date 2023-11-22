Орбан угрожает заблокировать политику ЕС по помощи Украине, - Politico

В письме, адресованном председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, Орбан говорит, что никакое решение о финансировании Украины, начало переговоров о вступлении в ЕС или дальнейшие санкции против России не может быть принято до тех пор, пока эта "стратегическая дискуссия" не состоится, когда лидеры соберутся в Брюсселе в середине декабря.

"Европейский совет должен проанализировать реализацию и эффективность нашей нынешней политики в отношении Украины, включая различные программы помощи", - пишет Орбан в письме.

Он также спрашивает, почему Европа должна продолжать поддерживать Украину в то время, когда США, которые предоставили Киеву основную часть военной помощи, возможно, не смогут продолжать финансирование из-за тупика в вопросе будущей поддержки.

"Европейский совет должен провести откровенное и открытое обсуждение осуществимости стратегических целей ЕС в Украине", - добавил Орбан.

Что может быть причиной поведения Орбана

Politico пишет, что письмо Орбана повышает ставки в затянувшемся противостоянии между Будапештом и Брюсселем, который удерживает 13 миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии из-за опасений, что страна не соответствует стандартам Евросоюза по верховенству закона.

"Не говоря об этом прямо, в письме предполагается, что Будапешт может использовать свое право вето, чтобы заблокировать выплату запланированной помощи Украине в размере 50 миллиардов евро", - говорится в материале.

Эти средства нужны для финансирования украинского правительства, пока Вооруженные силы сопротивляются полномасштабному российскому нападению. Кроме 50 миллиардов евро, Орбан угрожает заблокировать 500 миллионов евро запланированной военной помощи Киеву, а также старт официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС, который лидеры надеялись одобрить на следующем заседании Европейского совета в декабре.

Орбан коснулся и гарантий безопасности для Украины

В своем письме глава правительства Венгрии задается вопросами, жизнеспособна ли стратегия помощи Украины без поддержки США и как в Европе видят будущую архитектуру безопасности после окончания войны.

"Европейский совет не в состоянии принимать ключевые решения по предлагаемым гарантиям безопасности или дополнительной финансовой поддержке Украины, одобрять дальнейшее усиление режима санкций ЕС или согласовывать будущее процесса расширения, если не будет достигнут консенсус по нашим будущей стратегии в отношении Украины", - пишет Орбан.

Позиция Венгрии по отношению к Украине

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

Вчера советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает резкие заявления об Украине из-за того, что хочет получить определенные преимущества от Еврокомиссии.