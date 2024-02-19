ua en ru
Пн, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Орбан оскандалился заявлением об импорте украинской агропродукции в страны ЕС

Будапешт, Понедельник 19 февраля 2024 16:21
UA EN RU
Орбан оскандалился заявлением об импорте украинской агропродукции в страны ЕС Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (facebook.com/orbanvikror)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал прекратить импорт украинской агропродукции в страны Европейского союза.

Как сообщает РБК-Украина, заявление главы венгерского правительства приводит Magyar Nemzet.

По его словам, Брюссель устанавливает для европейских фермеров правила, которые делают производство все более дорогим. Но в Европу разрешается импортировать сельскохозяйственную продукцию из стран, где эти правила не действуют.

"Это означает, что украинская сельскохозяйственная продукция не должна быть допущена на европейский рынок", - добавил Орбан.

Он заявил, что никто не прислушивается к мнению фермеров, а расстояние между ними и теми, кто принимает решения в Брюсселе, - "как небо и земля".

Стоит заметить, что Венгрия все еще не отменила односторонний запрет на импорт украинской агропродукции, который действует с прошлого года.

Скандальная позиция Орбана

Напомним, Венгрия продолжает вести активные торговые и дипломатические отношения с Россией, несмотря на полномасштабную войну в Украине. При этом Будапешт отказывается от военной помощи нашей стране.

Премьер Виктор Орбан уже неоднократно блокировал введение санкций против России, а также помощь Украине от Евросоюза.

Недавно стало известно, что Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Венгрия Виктор Орбан
NEWS
ВСУ сбили еще два самолета россиян на востоке
ВСУ сбили еще два самолета россиян на востоке
DAILY
Снаряды вместо слов. Что Украина ждет от Запада и как война меняет политику Европы
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Снаряды вместо слов. Что Украина ждет от Запада и как война меняет политику Европы