Орбан оскандалился заявлением об импорте украинской агропродукции в страны ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал прекратить импорт украинской агропродукции в страны Европейского союза.
Как сообщает РБК-Украина, заявление главы венгерского правительства приводит Magyar Nemzet.
По его словам, Брюссель устанавливает для европейских фермеров правила, которые делают производство все более дорогим. Но в Европу разрешается импортировать сельскохозяйственную продукцию из стран, где эти правила не действуют.
"Это означает, что украинская сельскохозяйственная продукция не должна быть допущена на европейский рынок", - добавил Орбан.
Он заявил, что никто не прислушивается к мнению фермеров, а расстояние между ними и теми, кто принимает решения в Брюсселе, - "как небо и земля".
Стоит заметить, что Венгрия все еще не отменила односторонний запрет на импорт украинской агропродукции, который действует с прошлого года.
Скандальная позиция Орбана
Напомним, Венгрия продолжает вести активные торговые и дипломатические отношения с Россией, несмотря на полномасштабную войну в Украине. При этом Будапешт отказывается от военной помощи нашей стране.
Премьер Виктор Орбан уже неоднократно блокировал введение санкций против России, а также помощь Украине от Евросоюза.
Недавно стало известно, что Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России.
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