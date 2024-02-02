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Орбан обиделся на высказывания Кулебы о его "провенгерской" позиции

Будапешт, Пятница 02 февраля 2024 15:54
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Орбан обиделся на высказывания Кулебы о его "провенгерской" позиции Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который назвал его политику не пророссийской а провенгерской.

Как сообщает РБК-Украина, заявление главы венгерского политика приводит Telex.

"Меня не интересует их мнение по этому поводу. Страна не должна опускаться до того, чтобы кто-то другой судил о премьер-министре и министре иностранных дел Венгрии. Если они это сделают - а именно это и произошло в данном случае, - мы не будем обращать на это внимания", - подчеркнул Орбан, комментируя заявление Кулебы.

Премьер рассказал, что Венгрия является суверенной страной и ей не нужна "печать кошерного одобрения" другого государства.

"С какой стати? С каких это пор нам нужно, чтобы наши славянские соседи решали, кто мы такие?" - добавил он.

При этом глава венгерского правительства допустил, что это мог быть дружественный жест со стороны Кулебы, "но нельзя так говорить о другой стране с чувством собственного достоинства".

"А если и говорить, то не удивляйтесь, если она делает вид, что ничего не слышала", - отметил премьер.

Что сказал Кулеба

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он не считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто пророссийскими политиками. По его словам, их позиция - провенгерская.

Кулеба уточнил, что доказательством этому является заявление Сийярто о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Заявление Кулебы прозвучало после того, как Сийярто посетил Ужгород. Более детально о визите - в материале РБК-Украина.

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