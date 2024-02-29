Орбан на следующей неделе встретится с Трампом во Флориде, - NYT

Орбан является давним союзником Трампа и имеет тесные связи с популистским консервативным движением в Соединенных Штатах. Трамп часто хвалил Орбана на митингах и в выступлениях с тех пор, как покинул Белый дом.

"Их встреча, которая должна состояться в клубе Трампа "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич в следующую пятницу, подчеркивает степень, до которой Трамп пытается утвердиться как своего рода президент в изгнании", - пишет издание.

Это происходит в то время, когда Трамп приближается к выдвижению своей кандидатуры на пост президента от Республиканской партии и готовится к общей избирательной кампании против президента Джо Байдена, у которого были прохладные отношения с венгерским премьер-министром.

Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что ему неизвестно о каких-либо планах Орбана посетить Байдена во время его поездки.

Связи Трампа и Орбана

У Орбана были разногласия с лидерами других стран НАТО и Европейского союза из-за войны в Украине, и критики подвергли его нападкам за то, что он ведет Венгрию к авторитаризму.

Как и Трамп, он иногда проявлял симпатию или восхищение диктатором Владимиром Путиным.

В Венгрии проходили заседания Консервативной конференции политических действий, которая стала продолжением движения Трампа MAGA, а два года назад Орбан присутствовал на встрече группы в Техасе.

По словам человека, информированного о планах, Орбан хотел провести предстоящую встречу. У них впервые завязались отношения, когда Трамп был президентом, и Трамп поддержал Орбана на четвертый срок в 2022 году.

Что раньше Орбан говорил о Трампе

В своей речи в этом месяце Орбан фактически поддержал Трампа, назвав выборы в Соединенных Штатах частью глобального референдума о том, какое правительство следует выбрать демократическим странам.

"2024 год может стать переломным: годом "супервыборов", когда люди в Брюсселе, Америке, Индии и десятке других мест будут решать, какого руководства они хотят в нынешней глобальной экономической трансформации и ее разрушающихся льдах", - сказал Орбан.

Также он добавил, что Венгрия не может вмешиваться в выборы в других странах, но им бы очень хотелось, чтобы президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом и установил мир в восточной половине Европы.

Что Трамп говорил об Орбане

Их последняя встреча состоялась в 2022 году в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

"Отлично провел время с моим другом Виктором Орбаном, премьер-министром Венгрии. Мы обсудили много интересных тем - мало кто знает столько о том, что происходит сегодня в мире. Мы также праздновали его большую победу на выборах в апреле", - написал Трамп в социальной сети.

Также Трамп называл Орбана великим лидером и сильным человеком.

Отношение Трампа и Орбана к войне в Украине

Стоит отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно антиукраинскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

В ноябре Орбан заявил, что якобы Украина не сможет победить Россию на поле боя.

Недавно Дональд Трамп вновь заявил о важности завершить войну в Украине и пообещал сделать это в случае победы на предстоящих президентских выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у экс-президента США Дональда Трампа, если он выиграет на предстоящих выборах, точно будет другая политика по отношению к Украине. В то же время, президент убежден в дальнейшей поддержке со стороны США в случае победы Трампа.