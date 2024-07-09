Орбан отправил секретное письмо руководству ЕС после встречи с Путиным: СМИ узнали детали

Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, куда Орбан отправился после встречи с Путиным. Документ, как пишет СМИ, не предназначен для широкой публики. Журналисты получили его от европейского чиновника. Его подлинность подтвердили еще два чиновника ЕС.

Орбан пишет, что во время поездок в Украину и Россию не выступал от имени всего ЕС, а лишь хотел узнать позиции воюющих сторон. Примечательно, что Орбан "скупо упоминает позицию Зеленского, но подробно пересказывает взгляды Путина".

По информации Орбана, изложенной в письме, российские власти уверены, что "время не на стороне Украины, а на стороне российских сил". В беседе, как уточняется, с венгерским премьером Путин не упоминал о российских потерях на фронте, зато много рассказывал о своих подсчетах украинских потерь.

"Президент России был удивлен тем, что президент Украины отверг временное прекращение огня. По словам президента России, они готовы рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил", - пишет Орбан.

Орбан также указывает в письме, что Москва, и Киев готовы к мирным переговорам только с участием обеих сторон. После саммита мира в Швейцарии Украина заявила, что на следующий саммит пригласит Россию. Это единственный момент в письме, когда Орбан детально пересказывает позицию Украины по переговорам.