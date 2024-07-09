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Орбан отправил секретное письмо руководству ЕС после встречи с Путиным: СМИ узнали детали

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил главе Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем, в частности, он рассказал об уверенности Путина в поражении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследовательский проект "Система".

Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, куда Орбан отправился после встречи с Путиным. Документ, как пишет СМИ, не предназначен для широкой публики. Журналисты получили его от европейского чиновника. Его подлинность подтвердили еще два чиновника ЕС.

Орбан пишет, что во время поездок в Украину и Россию не выступал от имени всего ЕС, а лишь хотел узнать позиции воюющих сторон. Примечательно, что Орбан "скупо упоминает позицию Зеленского, но подробно пересказывает взгляды Путина".

По информации Орбана, изложенной в письме, российские власти уверены, что "время не на стороне Украины, а на стороне российских сил". В беседе, как уточняется, с венгерским премьером Путин не упоминал о российских потерях на фронте, зато много рассказывал о своих подсчетах украинских потерь.

"Президент России был удивлен тем, что президент Украины отверг временное прекращение огня. По словам президента России, они готовы рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил", - пишет Орбан.

Орбан также указывает в письме, что Москва, и Киев готовы к мирным переговорам только с участием обеих сторон. После саммита мира в Швейцарии Украина заявила, что на следующий саммит пригласит Россию. Это единственный момент в письме, когда Орбан детально пересказывает позицию Украины по переговорам.

Вояж Орбана

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев. Он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Уже 5 июля глава венгерского правительства Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву. Там он встретился с главой Кремля Владимиром Путиным.

Подробнее о визите Орбана в Москву, его цели и как на это отреагировали европейские политики - читайте в материале РБК-Украина.

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