Орбан, Мелони и Стармер: кто друг, а кто враг Трампа в Европе

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После победы на президентских выборах в США с Дональдом Трампом стараются наладить связи большинство влиятельных политиков со всего мира. Не исключение и Европа, важнейший среди прочих регион для Украины. Большинство европейских лидеров – Эмманюэль Макрон, Педро Санчес, или Ульф Кристерссон, только пытаются наладить рабочие отношения с Трампом. Вместе с тем, в Европе есть явные друзья избранного президента США, с которыми у него длительные контакты. А также явные враги, которые имеют непростые отношения с американцем – в силу разных причин.

Друзья Трампа

Большинство друзей Трампа в Европе имеют общие с ним взгляды относительно международной политики и экономики, однако также есть и другие нюансы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан установил связи с Трампом еще во время его первого президентства в 2017-2021 годах. Впрочем, тогда интенсивность их сотрудничества была невысокой, ведь Европа для Трампа точно не была главным приоритетом.

В 2024 году ситуация изменилась. Орбан начал восстанавливать контакты со своим визави еще задолго до президентских выборов, когда победа Трампа была далеко не очевидной. Де-факто, он стал единственным из лидеров стран ЕС, кто сделал прямую и открытую ставку на победу республиканца. Судя по комментариям окружения, Трамп ценит этот факт. Еще больше веса Орбану добавляют его посреднические усилия по завершению войны против Украины. Начиная от августовских визитов в Киев, Москву, Пекин и в резиденцию Трампа во Флориде, и продолжая телефонными звонками Трампу и Путину. В то же время статус изгоя в Евросоюзе несколько снижает акции Орбана в отношениях с Трампом.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также знакома с Трампом давно, еще со времен, когда она не возглавляла правительство. Мелони участвовала в нескольких ежегодных конференциях американского консервативного движения, а бывший главный стратег Трампа Стив Бэннон был основным докладчиком на конференции партии Мелони "Fratelli d'Italia" в 2018 году. Двое политиков встретились в Париже 7 декабря во время открытия Собора Парижской Богоматери. Эта встреча стала первой со времени возвращения Трампа в большую политику.

"Я много с ней (Мелони, – ред.) общался. Она настоящая проволока под напряжением, скажу вам. Она замечательная", – рассказал Трамп в интервью New York Post, после возвращения из Парижа.

В отличие от Орбана, Мелони имеет тесные рабочие отношения с евробюрократией в Брюсселе и возглавляет одну из самых мощных стран Евросоюза. Все это добавляет ей баллов в общении с Трампом.

Как и Орбан, лидер оппозиционной партии Reform UK в Великобритании Найджел Фарадж сделал ставку на поддержку Трампа задолго до победы последнего. Этот антисистемный британский политик возглавлял несколько политических проектов. В частности, это "Партия независимости Соединенного Королевства", которая сыграла важную роль в том, чтобы британцы на референдуме проголосовали за выход из Евросоюза. Фарадж оставался самым мощным в Великобритании критиком европейской интеграции. Его партия стабильно занимала высокие места на выборах в Европарламент, но в самой Британии Фарадж сумел попасть в парламент только в этом году как депутат своей новой партии "Reform UK".

Как и Мелони и Орбан, Фарадж давно знаком с Трампом. В течение избирательной кампании в США он приезжал и открыто агитировал за избранного президента США. Контакты обоих политиков после победы Трампа только крепнут. Похоже, Фарадж будет играть все большую роль в отношениях Великобритании и США. На фоне поддержки со стороны США и ряда политических провалов действующего правительства партия Фараджа выбилась в лидеры по рейтингам. По информации Daily Mail, окружение Трампа рассматривает Фараджа как следующего премьер-министра Великобритании. Более того, по данным британских медиа, близкий соратник Трампа, мультимиллиардер Илон Маск может пожертвовать 100 млн долл. на его партию.

Враги Трампа

Отношения Трампа с европейскими институтами в Брюсселе сложные, прежде всего, из-за системных противоречий между США и Евросоюзом. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является олицетворением всей евробюрократии, поэтому на нее фокусируется и весь негатив Трампа в отношении ЕС. Во время первого президентства Трампа она была министром обороны Германии и имела конфликты с США – Трамп настаивал, чтобы европейские члены НАТО увеличивали расходы на оборону. Но Германия пыталась этого избежать.

На нынешнем этапе главным проблемным вопросом между США и ЕС является торговля. Трамп планирует повысить тарифы на импорт из Евросоюза, что ударит по экономике ЕС. Председатель Еврокомиссии пытается наладить диалог с Трампом, готовя ряд выгодных предложений, таких как покупка дополнительного газа из США на замену российскому. Однако, сработают ли такие "пряники" с Трампом, пока вопрос открытый.

Премьер-министр Великобритании от лейбористов Кир Стармер пришел к власти всего за четыре месяца до Трампа и уже успел испортить с ним отношения. Стармер задолго до выборов в США сделал ставку на соперницу Трампа Камалу Харрис и проиграл. Представители Лейбористской партии частно ездили в США агитировать за Харрис как волонтеры, а сам Стармер не видел в этом "ничего такого".

Однопартийцы Стармера употребляли в отношении Трампа жесткие эпитеты: "шут", "сторонник нацистов" или даже "тиран в парике". Между Великобританией и США не так много системных противоречий: двусторонняя торговля относительно сбалансирована, также Великобритания тратит много средств на оборону (низкие оборонные расходы являются одной из претензий Трампа к европейским членам НАТО). Вместе с тем, личная неприязнь Трампа к Стармеру может серьезно охладить отношения обеих стран.

Пока что действующий премьер-министр Германии Олаф Шольц имеет непростые отношения с Трампом еще с 2017 года. Когда Трамп впервые был президентом США, Шольц занимал должность министра финансов Германии и всячески избегал увеличения немецких расходов на оборону. Планы Трампа ввести новые тарифы на европейский импорт ударят прежде всего по Германии. Это создает дополнительную точку напряжения между Вашингтоном и Берлином. Вместе с тем, в Германии развалилась правящая коалиция, ожидаются досрочные выборы, и Шольц с высокой вероятностью потеряет должность, поэтому проблемы между США и Германией придется решать уже другому бундесканцлеру.