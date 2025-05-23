"В своей политике цен на энергоносители они хотят навредить россиянам и тем самым помочь Украине, но Венгрия занимает противоположную позицию", - сказал Орбан.

Он заявил, что план Украины, который Евросоюз поможет реализовать, заключается в прекращении закупок газа и нефти у России.

"Если украинцам удастся добиться запрета на закупку российского газа в ЕС, Венгрии придется платить за энергоносители дополнительно 800 млрд форинтов (2,2 млрд долларов) ежегодно", - заявил премьер-министр, добавив, что в этом случае счет за электроэнергию увеличится в два раза, а за отопление - в четыре раза.

Орбан сообщил, что Евросоюз готовится заключить с Украиной соглашение, которое позволит Киев содержать в состоянии боевой готовности армию численностью около миллиона человек, даже если не будет войны. По словам Виктора Орбана, "за это заплатим мы, европейцы".

"Между тем наши армии слабы. Теперь мы будем платить взятку, хотя Украина - нестабильное политическое государство. Это может даже представлять серьезную угрозу безопасности. Мы не будем отправлять деньги венгров в Украину, а если пустим их в Евросоюз, они впитают все наши деньги как губка", - заявил премьер-министр Венгрии.