Орбан хочет отменить санкции ЕС против России в связи с "новой эрой Трампа"

"Пришло время выбросить санкции в окно и создать с русскими отношения, свободные от санкций", - заявил Орбан в эфире государственного радио.

По мнению Орбана, для этого еще нужно время, но в Брюсселе "придет трезвость", но сейчас они находятся в фазе "преодоления этого".

Орбан заявил, что все изменится после прихода к власти Дональда Трампа. "Со вторника в западном мире наступит новая эра", - сказал он. По его словам, четыре года назад пост президента якобы был украден у Трампа.

"В 2020 году, если бы они не обманули, Дональд Трамп остался бы президентом, и тогда не было бы украинско-российской войны", - сказал Орбан.

Санкции и вето Венгрии

ЕС одобрил 15 пакетов санкций против России после вторжения Москвы на Украину в 2022 году и работает над 16-м пакетом мер. ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение 27 стран-членов.

Как заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, страна еще не решила, поддерживать ли продление санкций Евросоюза против России, и считает, что ЕС должен принять решение только после консультаций с новой администрацией Дональда Трампа.

Однако, по информации Financial Times, в ЕС рассматривают варианты на случай вето Венгрии на продление санкций против Москвы.

В частности, речь идет 190 млрд евро в депозитарии Euroclear, расположенным в Бельгии. Если санкции не продлят, эти деньги "окажутся в России на следующий день", поскольку не будет оснований их удерживать.

На этот случай может быть использован королевский указ времен Второй мировой войны (за 1944 год), который позволит бельгийскому королю Филиппу I блокировать передачу из страны замороженных активов России.