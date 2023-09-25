Орбан не видит срочных причин ратифицировать заявку Швеции в НАТО

Венгрия, вероятно, не будет в ближайшее время ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Я задаюсь вопросом, есть ли что-то срочное, что заставило бы нас ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Я не вижу никаких таких обстоятельств", - заявил глава венгерского правительства.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в прошлом году. Для того, чтобы она стала членом Альянса, необходима ратификация заявки всех стран НАТО.

По состоянию на сейчас заявку Швеции не ратифицировали только Турция и Венгрия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что его страна одобрит вступление Швеции в НАТО этой осенью, когда парламент вернется с каникул, но этого так и не произошло. Глава турецкого государства намекнул на дальнейшее блокирование.

При этом официальные лица Венгрии заверяли, что не будут затягивать ратификацию, если Турция поддержит членство Швеции.