"Помаранчева" зона вдвічі збільшилась: в яких регіонах погіршилась COVID-ситуація
Фото: в Україні розширилась "помаранчева" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні розширилась "помаранчева" зона карантину. Зараз в ній перебувають чотири області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
Зараз у "помаранчевій" зоні перебувають такі області:
- Івано-Франківська - три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),
- Рівненська - критичний показник нових випадків,
- Сумська - критичний показник нових випадків,
- Чернівецька - критичний показник нових випадків.