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"Помаранчева" зона вдвічі збільшилась: в яких регіонах погіршилась COVID-ситуація

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Київ, Вівторок 18 січня 2022 09:08
"Помаранчева" зона вдвічі збільшилась: в яких регіонах погіршилась COVID-ситуація Фото: в Україні розширилась "помаранчева" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні розширилась "помаранчева" зона карантину. Зараз в ній перебувають чотири області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

Зараз у "помаранчевій" зоні перебувають такі області:

  • Івано-Франківська - три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),
  • Рівненська - критичний показник нових випадків,
  • Сумська - критичний показник нових випадків,
  • Чернівецька - критичний показник нових випадків.

&quot;Помаранчева&quot; зона вдвічі збільшилась: в яких регіонах погіршилась COVID-ситуація

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