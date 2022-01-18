"Оранжевая" зона вдвое увеличилась: в каких регионах ухудшилась COVID-ситуация
Фото: в Украине расширилась "оранжевая" зона (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине расширилась "оранжевая" зона карантина. Сейчас в ней находятся четыре области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
Сейчас в "оранжевой" зоне находятся такие области:
- Ивано-Франковска - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),
- Ровенская - критический показатель новых случаев,
- Сумская - критический показатель новых случаев,
- Черновицкая - критический показатель новых случаев.