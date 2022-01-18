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"Оранжевая" зона вдвое увеличилась: в каких регионах ухудшилась COVID-ситуация

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Киев, Вторник 18 января 2022 09:08
"Оранжевая" зона вдвое увеличилась: в каких регионах ухудшилась COVID-ситуация Фото: в Украине расширилась "оранжевая" зона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине расширилась "оранжевая" зона карантина. Сейчас в ней находятся четыре области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

Сейчас в "оранжевой" зоне находятся такие области:

  • Ивано-Франковска - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),
  • Ровенская - критический показатель новых случаев,
  • Сумская - критический показатель новых случаев,
  • Черновицкая - критический показатель новых случаев.

&quot;Оранжевая&quot; зона вдвое увеличилась: в каких регионах ухудшилась COVID-ситуация

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