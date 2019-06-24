Бойко: ми йдемо на вибори, щоб повернути Україні мир

Юрій Бойко (фото: прес-служба)

Бойко розповів, для чого партія йде на вибори

Політична партія "Опозиційна платформа – За життя" йде на вибори для того, щоб повернути Україні мир, а людям – країну, якою вони будуть пишатися. Про це на Форумі миру в Краматорську заявив співзасновник партії Юрій Бойко, повідомляє РБК-Україна.

"Більше всього люди хочуть миру! І це особливо гостро відчувається тут, на Донбасі, в десятках кілометрів від лінії розмежування. І чим ближче до фронту, тим сильніше люди хочуть миру, тому що вони на собі відчули жахи війни, яка пройшла прямо через їх життя, їх долі та долі їхніх близьких. Тому припинення війни, повернення людей і територій, відновлення миру – перша вимога жителів Донбасу", – заявив Бойко.

Політик зазначив, що завдання команди ОПЗЖ – зробити все, щоб, прийшовши в парламент, не тільки говорити про мир, але і домогтися його, повернути людям упевненість у завтрашньому дні, повернути стабільність у їх життя.

"Парламент, який вороже налаштований до більшості населення України, буде переобраний. І наше завдання – зробити все, щоб в нову Верховну раду прийшли чесні і порядні люди, які розуміють, що для миру Україні потрібні конкретні дії, а не балаканина", – підкреслив народний депутат.

За його словами, у ОПЗЖ є План-концепція врегулювання ситуації на півдні та сході країни, який вже втілюється в життя. Цей мирний план підтриманий і в Донецьку, і в Луганську, і в Москві, і тільки нинішня українська влада не прийняла рішення.

"Ми прекрасно розуміємо – без прямих переговорів з представниками РФ і керівництвом невизнаних "республік" відновлення миру неможливе. І ми готові почати переговорний процес. Ми не боїмося за свої рейтинги. Наша позиція абсолютно зрозуміла з економічних питань, які хвилюють більшу частину населення. Ми йдемо в парламент, щоб знизити тарифи. Ми вже провели два раунди переговорів про зниження тарифів на 25%, виїжджаючи з Віктором Медведчуком в Москву і Санкт-Петербург. В кінці кінців, потрібно перестати тероризувати наших людей такими драконівськими цифрами в платіжках", – пояснив Бойко.

Парламентарій підкреслив, що партія ОПЗЖ йде на вибори для того, щоб підтримати українців – збільшити зарплати, пенсії, повернути пільги і соцвиплати нужденним.

"Ми йдемо на вибори, щоб підтримати реальний сектор економіки, щоб запрацювали підприємства і люди масово не виїжджали на заробітки, а отримували в Україні гідну зарплату за свою працю. Щоб ми з гордістю могли сказати, що відкрилися нові заводи, запущене виробництво нових літаків, відремонтовані дороги і Україна у ТОП-рейтингу країн за рівнем щастя. Ми об'єднуємося і йдемо на вибори великою командою, щоб повернути Україні мир, а людям – країну, якої вони будуть пишатися!", – резюмував Бойко.