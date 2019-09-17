ОПЗЖ звинувачує владу в "розправі" над незалежними ЗМІ

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У політсилі прокоментували рішення Шостого апеляційного суду

Рішення Шостого апеляційного суду м. Києва про відмову телеканалу "112 Україна" у задоволенні апеляції - це продовження "розправи" над незалежними ЗМІ в Україні новими методами. Про це йдеться в заяві "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ).

"Своїм скоростиглим рішенням "сліпа феміда" відкрила шлях для анулювання Національною радою з питань телебачення і радіомовлення ліцензії на мовлення телеканалу "112 Україна". Суд став на бік тих, хто поставив собі за мету знищити свободу слова в Україні", - йдеться в заяві.

ОПЗЖ вважає, що після зміни влади ситуація зі свободою слова в Україні залишилась критичною і погіршується.

"Напади, терористичні атаки проти незалежних телеканалів правоохоронними органами не розслідуються. З боку контрольних і ревізійних органів зростає тиск на незалежні ЗМІ. У першу чергу це стосується Національної ради по телебаченню і радіомовленню, яка сьогодні з державного регулятора інформаційного ринку перетворений у політичного цензора і ката для свободи слова", - зазначили в політсилі.

Рішення Шостого апеляційного суду Києва у ОПЗЖ вважають упередженим і політично ангажованим.

"Після цього рішення не залишилося жодних сумнівів, що проти незалежних телевізійних каналів — "112 Україна", "NEWSONE", "ZIK" — почалася спланована політична кампанія на знищення. В цю антидемократичну кампанійщину виявилися втягнуті різні інститути державної влади, суди та представники правлячої політичної партії", - йдеться в заяві.

ОПЗЖ вимагає зупинити "політичну вакханалію і розправу над свободою слова" і звернулася до представників посольств, представництв та моніторингових місій міжнародних організацій, міжнародних правозахисних і журналістських спільнот дати політичну оцінку ситуації, що виникла.

"Опозиційна платформа – За життя" буде до кінця захищати демократичні права і свободи в Україні. Ми готові надати всю можливу політичну і юридичну підтримку незалежних ЗМІ як в українських, так і в міжнародних судових інстанціях. Ми звертаємося до українських журналістів із закликом підтримати нашу боротьбу, захистити свободу слова і демократію в Україні. Якщо цю політичну атаку не зупинити, — процес згортання демократії в Україні стане незворотним. Тільки спільними зусиллями демократичних політичних сил, незалежних журналістів і українських громадян ми відстоїмо наші права і свободи. Боремося разом! Разом переможемо!", - резюмували в політсилі.