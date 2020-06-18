Хімпідприємства Дніпропетровської області просять губернатора про захист робочих місць

Фото: "Дніпроазот" (з відкритих джерельно)

У зверненнях директорів заводів мова йде про заходи, які повинні бути введені Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі

Голова правління АТ "Дніпроазот" Сергій Сидоров (власники – Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов) і директор Дніпровського заводу мінеральних добрив (ДЗМУ) Сергій Москаленко звернулися до голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександра Бондаренка з проханням втрутитися в ситуацію з імпортом мінеральних добрив в Україну і надати допомогу в захисті національного виробника від недобросовісної конкуренції

Про це йдеться в листах Сидорова і Москаленко, які були направлені на ім'я голови Дніпропетровської області.

У зверненнях директорів заводів мова йде про заходи, які повинні бути введені Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі (МКМТ) за результатами розслідувань Міністерства розвитку економіки щодо імпорту мінеральних добрив в Україну.

"Якщо уряд не запровадить заходи для захисту національного виробника від недобросовісної конкуренції з боку імпортерів мінеральних добрив, АТ "Дніпроазот" буде змушений оголосити про скорочення обсягів виробництва і скорочення значної кількості працівників", - повідомляє Сидоров.

Крім того, наголошується, що мова йде про зростаючий імпорт мінеральних добрив, який є головним чинником дестабілізації роботи хімічної галузі в країні.

"Більшість українських виробників мінеральних добрив ще у 2019 році звернулися в Міністерство розвитку економіки з проханням провести об'єктивні розслідування щодо імпорту та виробити заходи з захисту українського товаровиробника. Нам відомо, що такі розслідування закінчені Міністерством розвитку економіки в травні 2020 року. За ним є конкретні висновки та рекомендації про введення квот на імпорт мінеральних добрив в Україну", - повідомляють глави "Дніпроазоту" і ДЗМУ.

За словами Сергія Сидорова та Сергія Москаленка, за підсумками цієї роботи Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 22 травня повинна була прийняти рішення, що встановлюють чіткі правила гри на ринку мінеральних добрив України, які дозволили б українським хімічним підприємствам ефективно і безперебійно забезпечувати український АПК якісною і доступною продукцією

"На додаток, саме ці рішення значно збільшили можливості нашого підприємства по створенню додаткових робочих місць та збільшення податкових відрахувань", - йдеться в листі.

Водночас керівники підприємств констатують, що на сьогодні питання торговельних обмежень, квот і захисних ринкових заходів перейшов у площину політики, де "одна зі сторін явно не націлена шукати компроміс".

На думку керівників хімпідприємств області, "відмова від введення розумних обмежень на імпорт мінеральних добрив сприймається нами як фактична відмова від підтримки всієї української хімічної промисловості. Відсутність квот – це пряме рішення про надання переваг на українському ринку для іноземних компаній".

"Ми не просимо дотацій. Ми не просимо преференцій. Ми просимо адекватних заходів щодо захисту інтересів вітчизняних виробників, які є в руках уряду", - підсумовує свій лист до голови Дніпропетровської ОДА голова "Дніпроазоту".

Аналогічна вимога міститься і в листі директора ДЗМУ.

"Просимо вас донести до перших осіб держави позицію нашого підприємства. Наш трудовий колектив бачить в вас союзника, і просить вашого сприяння", - йдеться в листі.

Нагадаємо, "Дніпроазот" (Кам'янське, Дніпропетровська область) є одним з найбільших хімічних підприємств України. Також в Кам'янському знаходиться Дніпровський завод мінеральних добрив (ДЗМУ), який спеціалізується на виробництві складних добрив.

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Автор: РБК-Україна