Опубліковані правила і вимоги ЗНО-2020

Український центр оцінювання якості освіти опублікував правила і вимоги Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

У правилах для кожного предмета ЗНО зазначено структуру тесту, кількість і типи завдань, наведена схема нарахування тестових балів. Також зазначено час, відведений на виконання тесту.

У прес-службі зазначають, що ознайомлення з інформацією, зазначеною в характеристиці сертифікаційної роботи, допоможе випускникам шкіл раціонально розподілити час для написання тесту і виробити власну стратегію ефективної роботи під час проходження ЗНО.

Скорочена структура структуру тесту кожного предмета:

У тесті з української мови і літератури в цілому 58 завдань різної форми. На виконання відведено 180 хвилин.

У тесті з математики буде 35 завдань різних форм. На виконання відведено 180 хвилин.

У тесті з історії України 60 завдань різних форм. На виконання відведено 150 хвилин.

У тесті з англійської мови 59 завдань різних форм і чотири частини. На виконання відведено 150 хвилин.

В тесті з німецької мови буде 59 завдань різних форм і чотири частини. На виконання відведено 150 хвилин.

У тесті з французької мови буде 59 завдань різних форм і три частини. На виконання відведено 150 хвилин.

У тесті з іспанської мови буде 59 завдань різних форм і чотири частини. На виконання відведено 150 хвилин.

У тесті з біології 50 завдань різних форм. На виконання відведено 150 хвилин.

У тесті з географії 54 завдання різної форми. На виконання відведено 150 хвилин.

У тесті з фізики буде 38 завдань різних форм. На виконання відведено 180 хвилин.

У тесті з хімії 52 завдання різних форм. На виконання відведено 180 хвилин.

Нагадаємо, ЗНО в Україні у 2020 році пройде з 21 травня по 15 червня. Згідно з графіком ЗНО-2020, реєстрація пройде з 3 лютого по 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.

Також РБК-Україна повідомляло, що пробне ЗНО пройде з 21 по 28 березня 2020 року, а реєстрація триватиме з 3 по 24 січня.