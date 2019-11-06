Опубліковані правила і вимоги ЗНО-2020

Ознайомлення з інформацією допоможе випускникам розподілити час для написання тесту і виробити стратегію роботи
Український центр оцінювання якості освіти опублікував правила і вимоги Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.
У правилах для кожного предмета ЗНО зазначено структуру тесту, кількість і типи завдань, наведена схема нарахування тестових балів. Також зазначено час, відведений на виконання тесту.
У прес-службі зазначають, що ознайомлення з інформацією, зазначеною в характеристиці сертифікаційної роботи, допоможе випускникам шкіл раціонально розподілити час для написання тесту і виробити власну стратегію ефективної роботи під час проходження ЗНО.
Скорочена структура структуру тесту кожного предмета:
Нагадаємо, ЗНО в Україні у 2020 році пройде з 21 травня по 15 червня. Згідно з графіком ЗНО-2020, реєстрація пройде з 3 лютого по 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.
Також РБК-Україна повідомляло, що пробне ЗНО пройде з 21 по 28 березня 2020 року, а реєстрація триватиме з 3 по 24 січня.