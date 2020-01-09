Опубліковано відео можливого попадання ракети в літак МАУ

В інтернеті з'явилося відео з можливим потраплянням іранської ракети з української літаку під Тегераном. Розслідувачі Bellingcat перевіряють інформацію.

"За нашою початковою оцінкою, відео показує багатоквартирний будинок в західному Паранде (35.489414, 50.906917)", - заявили в Bellingcat.

Раніше РБК-Україна опублікувало відео авіакатастрофи в Ірані з камери спостереження. На відео видно потужну миттєвий спалах світла, і це, ймовірно, саме падіння літака, від якого в вогні розлітаються його деталі і продовжують горіти вже на землі.

Нагадаємо, Newsweek з посиланням на свої джерела повідомляло, що літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий зенітною ракетною системою Ірану. Літак був збитий створеним в Росії зенітно-ракетним комплексом Tор-M1, відомого НАТО як Gauntlet.

Два чиновника Пентагону сказали виданню, що інцидент стався випадково. Зокрема, протиповітряна оборона Ірану, ймовірно, була активна після ракетного обстрілу країни. Крім того, інформацію про наявність даних у Пентагону про те, що український літак був збитий, підтверджує агентство CBS.

Глава іранської Організації цивільної авіації Алі Абедзаде заявив про неспроможність версії про те, що зазнав катастрофи під Тегераном український літак був збитий.