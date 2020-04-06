Опубліковано відео з місця замаху на бізнесмена "Мультика"

У мережі з'явилося відео з місця замаху на миколаївського бізнесмена Михайла Титова на прізвисько "Мультик". Відео опубліковано на сайті поліції Миколаївської області.

На відеозаписі, який оприлюднила поліція, видно гільзу від патрона біля місця події.

Як пишуть місцеві ЗМІ, куля потрапила Титову в шию, біля вуха, відрикошетила від хребта і розтрощила частину нижньої щелепи. В результаті потерпілий втратив багато крові і отримав струс спинного мозку.

За даними джерел видання "Преступности.НЕТ" в поліції Миколаївської області, Титова міг поранити снайпер.

Зазначимо, замах на бізнесмена стався у дворі офісного центру "Техноконтракт" в Миколаєві. Інформація про другого постраждалого в результаті стрілянини не підтвердилася.

Нагадаємо, в серпні 2017 року Титова заарештовували по справі про створення угруповання, яке з 2008 року займалося погрозами вбивством, позбавленням волі людей, рекетом, рейдерством, викраденнями і розкраданням державних коштів. Восени наступного року він вийшов на свободу.

ЗМІ називають Титова кримінальним авторитетом. Раніше він був засуджений за подвійне вбивство.