Опубликованы спутниковые фото последствий взрыва на втором аэродроме в России

В сети появились спутниковые фото последствий взрыва на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
На опубликованный снимках видны бомбардировщики на российской авиабазе. Возле одного из них есть следы взрыва. Отметим, с данного аэродрома взлетает стратегическая авиация для нанесения ракетных ударов по Украине.
Фото: спутниковые снимки аэродрома "Энгельс" (sky.com)
Напомним, ранее появился снимок последствий взрыва на российском военном аэродроме "Дягилево" в Рязанской области. Вероятно, в результате инцидента поврежден стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
Министерство обороны России заявляет, что сегодня утром удары по авиабазам якобы нанесли украинские дроны советского производства. Москва также заявляет о гибели трех военнослужащих.
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