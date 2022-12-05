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Опубликованы спутниковые фото последствий взрыва на втором аэродроме в России

Фото: на базах российской стратегической авиации произошли взрывы (wikimedia.org)
Автор: Александр Мороз

В сети появились спутниковые фото последствий взрыва на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

На опубликованный снимках видны бомбардировщики на российской авиабазе. Возле одного из них есть следы взрыва. Отметим, с данного аэродрома взлетает стратегическая авиация для нанесения ракетных ударов по Украине.

Фото: спутниковые снимки аэродрома "Энгельс" (sky.com)

Напомним, ранее появился снимок последствий взрыва на российском военном аэродроме "Дягилево" в Рязанской области. Вероятно, в результате инцидента поврежден стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Министерство обороны России заявляет, что сегодня утром удары по авиабазам якобы нанесли украинские дроны советского производства. Москва также заявляет о гибели трех военнослужащих.

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