RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Опубликованы итоги саммита Совета ЕС: что говорят лидеры об Украине

Фото: глава Совета ЕС Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется.

Об этом говорится в итогах саммита Совета ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В то же время лидеры ЕС заявили, что Россия несет ответственность за огромный ущерб, причиненный ее агрессивной войной против Украины.

"Необходим решительный прогресс в координации с партнерами в вопросе о том, как любые чрезвычайные доходы частных организаций, полученные непосредственно от российских замороженных активов, могут быть направлены на поддержку Украины, ее восстановление и реконструкцию, в соответствии с применимыми договорными обязательствами и нормами ЕС и международного права", - говорится в сообщении.

При этом Европейский Совет призывал Высокого представителя и Еврокомиссию ускорить работу с целью представления предложений. 

Конфискация российских активов

Украина вместе с партнерами разрабатывает механизм, в рамках которого замороженные активы РФ смогут передать Украине в качестве компенсации за нанесенный войной ущерб. Для этого был создан реестр ущерба, он должен заработать в следующем году.

Издание Bloomberg ранее сообщало, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского Центрального банка. Свои предложения также разрабатывает Еврокомиссия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Совет ЕвропыВойна России против Украины