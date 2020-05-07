Опубліковано порядок денний наступного позачергового засідання Ради

Порядок денний наступного позачергового засідання Ради 13 травня включає годину запитань до уряду та звіт Національного банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олександра Качури.

Нардепи наступного тижня розглянуть звільнення заробітних плат медиків від оподаткування, банківський законопроект, проект закону про оборонні закупівлі, а також удосконалення процедури призначення і звільнення членів Кабінету міністрів.

Крім того, на засіданні 13 травня очікується звіт Національного банку України та година запитань до уряду.

Фото: порядок денний Ради

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що позачергове засідання 13 травня може затягнутися на 12 годин.

"Це велика сесія. 3-4 години мінімум - це закон про банки, потім ще 13 питань, серед яких година запитань до уряду, звіт голови НБУ, питання до нього. Це мінімум 45 хвилин. А потім ще десять законів з обговоренням", - додав він.

Нардеп також заявив, що в його фракції достатньо голосів, щоб підтримати банківський "антиколомойський" закон.