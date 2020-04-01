Опубліковано закон про засідання комітетів Ради в режимі відеоконференції

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон набере чинності у четвер, 2 квітня

Закон про внесення змін до ЗУ "Про комітети Верховної Ради України" з приводу проведення засідань комітетів у режимі відеоконференції у середу, 1 квітня, оприлюднений у виданні "Голос України". Про це свідчить публікація документа.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування і діє до скасування встановленого Кабінетом міністрів України карантину.

"Комітети здійснюють свою роботу в формі засідань, які можуть проводитися в режимі відеоконференції з можливою одночасною трансляцією на офіційному веб-сайті ВР, за попередньою згодою більшості від затвердженого ВРУ кількісного складу комітету, з використанням єдиної автоматизованої системи і накладенням кваліфікованого електронного підпису", - свідчить текст закону.

При цьому згода на проведення засідання комітету в режимі відеоконференції надається кожним нардепом окремо шляхом відправки персонального листа на адресу голови комітету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що закон підписав глава держави Володимир Зеленський.

Так, 30 березня Рада на позачерговому засіданні прийняла за основу і в цілому законопроект №3277 про роботу комітетів у режимі відеоконференції, за документ проголосували 319 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна раніше, президент сьогодні також підписав проект закону про забезпечення лікування коронавірусу. Закон також був опублікований у "Голосі України" та з сьогоднішнього дня набрав чинності.