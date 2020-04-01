ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Опубліковано закон про засідання комітетів Ради в режимі відеоконференції

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 17:43
Опубліковано закон про засідання комітетів Ради в режимі відеоконференції
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон набере чинності у четвер, 2 квітня

Закон про внесення змін до ЗУ "Про комітети Верховної Ради України" з приводу проведення засідань комітетів у режимі відеоконференції у середу, 1 квітня, оприлюднений у виданні "Голос України". Про це свідчить публікація документа.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування і діє до скасування встановленого Кабінетом міністрів України карантину.

"Комітети здійснюють свою роботу в формі засідань, які можуть проводитися в режимі відеоконференції з можливою одночасною трансляцією на офіційному веб-сайті ВР, за попередньою згодою більшості від затвердженого ВРУ кількісного складу комітету, з використанням єдиної автоматизованої системи і накладенням кваліфікованого електронного підпису", - свідчить текст закону.

При цьому згода на проведення засідання комітету в режимі відеоконференції надається кожним нардепом окремо шляхом відправки персонального листа на адресу голови комітету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що закон підписав глава держави Володимир Зеленський.

Так, 30 березня Рада на позачерговому засіданні прийняла за основу і в цілому законопроект №3277 про роботу комітетів у режимі відеоконференції, за документ проголосували 319 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна раніше, президент сьогодні також підписав проект закону про забезпечення лікування коронавірусу. Закон також був опублікований у "Голосі України" та з сьогоднішнього дня набрав чинності.

Карантин в Україні: які зміни внесла ВР до законів для підтримки бізнесу та населення У Раді розповіли про плани на позачергове засідання
Новини України комитетВерховна РадаЗаконКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся