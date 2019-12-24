Опублікований закон про надання добровольцям статусу УБД

Опублікований закон про надання добровольцям статусу учасника бойових дій (УБД). Відповідний документ опублікований в парламентській газеті "Голос України".

Таким чином вносяться зміни в закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". У перелік учасників бойових дій включаються особи, які у складі добровольчих формувань, які були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, протягом не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, у взаємодії зі Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Службою безпеки України.

Даний статус не поширюється на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися і брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО, а також осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО (в тому числі здійснювали волонтерську діяльність) .

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський підписав цей закон.

А до цього Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроект №2045-1 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції".