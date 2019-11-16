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Опубліковано закон про викривачів корупції

Новини » Політика     16.11.2019 - 13:33
Опубліковано закон про викривачів корупції
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Закон про викривачів корупції набуде чинності з 1 січня

Сьогодні, 16 листопада, офіційно опубліковано закон про викривачів корупції. Документ опублікований у парламентській газеті "Голос України".

Згідно з текстом закону, документ набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Закон гарантує право викривачів корупції на винагороду. При цьому уточнюється, що винагорода гарантується, якщо хабар або завдані державі збитки в 5000 і більше разів перевищують прожитковий мінімум для працездатних осіб (з 1 грудня підвищується до 2102 гривень), тобто фактично перевищує 10 млн гривень.
Розмір винагороди визначає суд в межах 10% від хабара або завданих збитків. У той же час вона не може перевищувати 3000 мінімальних заробітних плат - 12,5 млн гривень.

Закон звільняє викривачів корупції від юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупції, якщо вони виявилися помилковими. Повідомлення про корупційні злочини можна буде подавати анонімно. Такі сигнали підлягають розгляду, якщо вони стосуються конкретної людини, а також містять дані, які можуть бути перевірені.

Відзначимо, згідно з законом, причетні до схем викривачі корупції не зможуть отримати винагороду. У той же час співучасник корупційних злочинів зможе розраховувати на звільнення від кримінального переслідування, якщо надасть допомогу в розслідуванні.

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