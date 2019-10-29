Опубліковано закон про ліцензії у сфері космічної діяльності

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Закон опублікували в "Голосі України"

Законопроект №1071 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про державне регулювання космічної діяльності" у вівторок, 29 жовтня, був опублікований у виданні "Голос України".

Цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Документом визначається, що суб'єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи і організації будь-якої форми власності та організаційно-правової форми. У проекті закону передбачається виключити положення із закону "Про космічної діяльності" щодо здійснення ліцензування космічної діяльності (на сьогоднішній день положеннями закону україни "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" не передбачено ліцензування такого виду).

Як повідомляло РБК-Україна, 25 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав документ. Раніше 9 жовтня схвалив проект закону глава парламенту Дмитро Разумков і передав його на підпис Зеленському.

Верховна рада прийняла даний законопроект у другому читанні 2 жовтня. За нього проголосували 308 парламентарів.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №1071. Законопроект підтримали 283 народні депутати.

Крім того, в травні Верховна рада 8 скликання провалила законопроект №9219 "Про внесення змін у деякі закони України про сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України".