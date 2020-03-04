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Рада погодила законодавство з законом "Про запобігання корупції"

Новини » Політика     04.03.2020 - 21:55
Рада погодила законодавство з законом "Про запобігання корупції"
Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

За відповідний законопроект у другому читанні проголосували 280 нардепів

Парламент підтримав у другому читанні законопроект №2500 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 280 парламентарів.

У пояснювальній записці зазначено, що в текстах окремих законів і законодавчих актів містяться бланкетні норми, що відсилають до ЗУ "Про засади запобігання і протидії корупції", який втратив чинність.

"Прийняття законопроекту "Про внесення змін до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції" необхідно для запобігання виникненню законодавчих колізій та забезпечення принципу правової визначеності", - підкреслюється в пояснювальній.

Нагадаємо, 17 січня Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2500 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції". Тоді за документ проголосували 311 нардепів.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2336 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії політичній корупції". Документом передбачається заміна "паперової" фінансової звітності партій електронною звітністю.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 19 грудня минулого року ухвалила у другому читанні законопроект №2336. За документ у другому читанні проголосували 319 народних депутатів.

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