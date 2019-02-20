Опубліковано закон про зміни до Конституції по курсу України в ЄС і НАТО

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування

Опубликован закон об изменениях в Конституцию Украины по закреплению курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию в издании "Голос Украины".

Документом определяется, что к полномочиям Верховной рады относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в НАТО.

Законом предусматривается, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО, а Кабинет министров обеспечивает реализацию этого стратегического курса.

Подчеркнем, документом исключается пункт 14 раздела XV "Переходные положения" Конституции. Отметим, норма позволяла иностранным военным формированиям временно на условиях аренды согласно международным договорам использовать действующие военные базы на территории Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, во вторник глава государства Петр Порошенко подписал законопроект №9037 об изменениях в Конституцию Украины по закреплению курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО.

Как писало РБК-Украина ранее, 7 февраля Рада одобрила во втором чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Так, 335 парламентариев поддержали принятие закона.

Добавим, автор закона, президент Петр Порошенко заявил, что задача по вступлению Украины в НАТО и ЕС является реальной.