Опубліковано закон про інженерно-технічне облаштування держкордону

Ілюстративне фото (УНІАН)

Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року

Оприлюднено закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону" №232-IX. Про це свідчить публікація закону у виданні "Голос України".

Документ набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Закон вносить зміни до Земельного кодексу України, Водний кодексу України, закон "Про державний кордон України", згідно з якими органам Державної прикордонної служби надаються у постійне користування земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж лінії держкордону для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об'єктів прикордонної інфраструктури.

Також документ звільняє органи прикордонного відомства від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у зв'язку з облаштуванням держкордону.

Очікується, що закон дозволить створити належні умови для інженерно-технічного облаштування держкордону України з суміжними державами, перш за все з Росією, з метою забезпечення виконання Держприкордонслужбою завдань з охорони і захисту державного кордону.

Нагадаємо, 5 листопада президенту Володимиру Зеленському передали на підпис закон про інженерно-технічне облаштування державного кордону, а 19 листопада глава держави схвалив документ. Верховна рада прийняла закон у другому читанні в кінці жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, парламент 8 скликання планував дозволити будівництво об'єктів прикордонної інфраструктури в прибережних захисних смугах, навколо водойм, на островах, а також у межах пляжної зони. Відповідний законопроект №6777 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону" в першому читанні 18 грудня 2018 року підтримали 227 нардепів.

Відзначимо також, в липні 2017 року уряд вніс даний законопроект на розгляд до Верховної ради.