Опубліковано протокол засідання, на якому звільнили Аласанію

Фото: Зураб Аласанія (з відкритих джерел)

З протоколу випливає, що питання про звільнення Аласанії порушив В’ячеслав Козак

Опубліковано протокол засідання, на якому Зураба Аласанію відсторонили від виконання обов'язків голови правління "Національної громадської телерадіокомпанії України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол.

Так, із вказаної інформації випливає, що питання про звільнення Аласанії порушив В’ячеслав Козак.

Як зазначається, Тетяна Лебедєва озвучила два проекти рішення. Одне з яких стосовно внесення до порядку денного засідання питання про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ "НСТУ" Аласанією З.Г.

Таким чином, рішення було проголосоване 9 голосами "за". Проти – 0, а утрималися – 3. Від голосування утрималися: Міський, С. Остапа, О. Павліченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зураба Аласанію відсторонили від виконання обов'язків голови правління "Національної громадської телерадіокомпанії України".

Наглядова рада "UA: Суспільне" підтримала дострокове розірвання контракту з Аласанією.

4 травня 2017 року Наглядова рада ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" підписала контракт з Аласанією. В новий контракт внесений пункт про необмежений робочий час керівника, також був вилучений пункт про преміювання.