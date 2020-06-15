Опубліковано проект нової програми діяльності Кабміну

Кабінет міністрів України оприлюднив доопрацьовану програму своєї діяльності. У новому проекто розписані пріоритети та завдання для кожного міністерства.

Відповідний документ оприлюднено на урядовому порталі.

Уряд Дениса Шмигаля позиціонує так звану Програму 2.0 як реакцію на низку проблем, що стоять перед Україною, з урахуванням російської агресії, пандемії коронавірусу та глобальної економічної кризи. Кабінет міністрів вважає, що економічні шоки призведуть до падіння ВВП на 4-8% у 2020 році.

Доопрацьована програма включає короткострокові та довгострокові пріоритети діяльності Кабміну. Крім того, документ містить завдання для кожного окремо взятого міністерства.

На відміну від первинної версії, яка налічувала 10 сторінок, новий документ розширено до 85. Загалом документ передбачає подальшу євроінтеграцію, політику щодо окупованих територій, підтримку вітчизняного виробника та створення умов для бізнесу.

Фото: доопрацьована програма діяльності Кабміну

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів розглянуть 18 червня.

Документ вимагав доопрацювання після провалу першої версії, яку в Міністерстві фінансів назвали "рефератом"; як правило, схвалення програми Кабміну в сесійній залі Раді дає уряду річний імунітет.