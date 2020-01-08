Опубліковано попередній список жертв авіакатастрофи в Ірані

В результаті авіакатастрофи літака МАУ в Ірані загинули громадяни України та ще кількох країн. Про це йдеться у Twitter сервісу Aviation Newsroom, який відстежує дані про польоти повітряних суден.

Інформація про пасажирів рейсу МАУ PS752

громадяни України - 11

громадяни Ірану - 71

громадяни Канади - 73

громадяни Німеччини - 4

громадяни Британії - 3

громадяни Швеції - 8

громадяни Афганістану - 6

У той же час Associated Press повідомляє з посиланням на чиновників українського аеропорту, що більшість пасажирів були іранськими студентами, які поверталися до Києва після новорічних свят.

Іранське агентство ISNA теж оприлюднило список тих, хто був на борту. Згідно зі списками, в літаку знаходилися українці:

Ольга Кобюк

Олена Малахова

Ігор Матков

Денис Лихно

Сергій Хоменко

Катерина Статник

Марія Микитюк

Валерія Овчарук

Володимир Гапоненко

Юлія Сологуб

Олексій Наумкін

Фото: список пасажирів і членів і екіпажу



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними посольства України в Ірані попередньою причиною авіакатастрофи українського літака є технічні несправності двигуна. Версію терористичного акту виключають.

Також стало відомо, що іранські служби порятунку виявили бортовий самописець українського літака Boeing-737. Чорний ящик було знайдено в околицях Тегерана і передано правоохоронним органам.