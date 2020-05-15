Опубліковано попередній звіт ТСК з розслідування вибухів на складах боєприпасів

У виданні "Голос України" було опубліковано попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м. Ічня (Чернігівська область), м. Калинівка (Вінницька область), м. Балаклія (Харківська область), м. Сватове (Луганська область), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область) у період з 2014 по 2018 роки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію.

Зокрема, даний звіт парламент взяв до відома та продовжив роботу комісії ще на півроку.

У документі, зокрема, рекомендується Офісу генерального прокурора вжити заходів щодо реагування за фактами, наведеними у попередньому звіті Тимчасової слідчої комісії.

"Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу заслухати на пленарному засіданні Верховної ради України до 29 жовтня 2020 року", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора долучить звіт Тимчасової слідчої комісії парламенту з вибухів військового арсеналу в Балаклії до матеріалів розслідування.

Як писало РБК-Україна, у ТСК назвали причиною одного з перших вибухів, який і спровокував пожежу в Балаклії, підрив спеціальних зарядів. При цьому у комісії виключили версію про підрив складів з допомогою безпілотника.

Водночас в СБУ повідомили, що продовжують розслідувати вибух військового арсеналу в Балаклії як диверсію попри заяву ТСК.