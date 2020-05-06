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Звіт ТСК щодо вибухів у Балаклії долучать до матеріалів справи

Новини » Суспільство     06.05.2020 - 22:30
Звіт ТСК щодо вибухів у Балаклії долучать до матеріалів справи
Фото: вибухи в Балаклії (sq.com.ua)

На даний момент звіт вивчають слідчі СБУ

Офіс генерального прокурора долучить звіт Тимчасової слідчої комісії парламенту з вибухів військового арсеналу в Балаклії до матеріалів розслідування. Про це під час робочої зустрічі повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова, передає прес-служба ОГП.

Повідомляється, що на даний момент висновки ТСК щодо вибухів на складах Міноборони витребувані слідчими Служби безпеки України, які проводять розслідування у даній справі. Після їх вивчення буде вирішено питання про призначення комплексної комісійної судової експертизи.

"Нам важливий парламентський контроль, тому ми зібралися обговорити висновки ТСК з представниками слідства, процесуальними керівниками та експертами. Ми ознайомилися з матеріалами, які отримали депутати та заслухали версією слідства. Звіт Тимчасової слідчої комісії Офіс генерального прокурора долучить до матеріалів кримінального провадження і ретельно вивчить", - повідомила Венедиктова.

У цілому протягом 2017-2020 років було проведено понад 600 оглядів, допитано понад 1,5 тисяч свідків і потерпілих, а також призначено близько 500 судових експертиз. На даний момент основними версіями вважаються:

  • причетність до скоєння злочину військових посадових осіб, з метою приховування фактів нестачі;
  • недбале ставлення військових посадових осіб до виконання службових обов'язків;
  • настання пожежі (вибухів) боєприпасів через самозаймання або інші природні фактори;
  • вчинення диверсії з можливим використанням безпілотного літального апарату

Нагадаємо, в ТСК назвали причиною одного з перших вибухів, який і спровокував пожежу в Балаклії, підрив спеціальних зарядів. При цьому в Комісії виключили версію про підрив складів з допомогою безпілотника.

У той же час в СБУ повідомили, що продовжують розслідувати вибух військового арсеналу в Балаклії як диверсію, незважаючи на заяву ТСК.

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