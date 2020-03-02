ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Опубліковано остаточний звіт розслідування авіакатастрофи за участю Кутового

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 14:59
Опубліковано остаточний звіт розслідування авіакатастрофи за участю Кутового
Фото: Тарас Кутовий (minagro.gov.ua)

Пілот не досить ретельно проаналізував прогнози для польотів на низьких рівнях

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними судами опублікував остаточний звіт за результатами розслідування авіакатастрофи в Полтавській області, в результаті якої загинув колишній міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний звіт.

Згідно з розслідуванням, вертоліт не мав ніяких неполадок, а причиною авіакатастрофи став людський фактор.

"Найбільш імовірною причиною катастрофи вертольота R44 II UR-KTB стала втрата пілотом контролю над вертольотом при виконанні маневру після попадання в туман. При прийнятті рішення щодо виконання вильоту пілот не досить ретельно проаналізував зональні прогнози для польотів на низьких рівнях", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася 21 жовтня 2019 року в Оржицькому районі Полтавської області. Тоді розбився вертоліт "Робінсон - 44". Інцидент стався близько 16:00, вертоліт прямував з Києва. Також за даними рятувальників, вертоліт в результаті падіння загорівся.

Пізніше стало відомо, що на борту перебував Тарас Кутовий, який і пілотував авіатранспортний засіб. В той день був сильний туман. В результаті падіння Кутовий загинув на місці.

Консультації з Іраном по авіакатастрофі відкладені через коронавірус, - Рябошапка Особи свідків по справі МН17 збережуть в анонімності
Новини України розслідуванняавиакатастрофаТарас Кутовий
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся