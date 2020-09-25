Опубліковано календарний план підвищення пенсій у 2021

Український уряд оприлюднив календарний план підвищення пенсій у 2021 році. Пенсії будуть підвищуватися в п'ять етапів.

План опубліковано на урядовому порталі.

Згідно з цим планом, січні 2021 буде підвищення з 2 100 до 2 400 гривень для пенсіонерів старше 65 років зі страховим стажем 30/35 років (жінки/чоловіки) - у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати з 5 000 до 6 000 тисяч гривень.

Також будуть продовжені доплати по 500 гривень для осіб, які страше 80 років. Пенсії у них складуть не менше 2 600 гривень при варті 20/25 років і більше.

Березень. Пенсії будуть проіндексовані на 11%.

Квітень. Відбудеться автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам з урахуванням зарплати в період роботи та набутого стажу.

Липня. Підвищення з 2 400 до 2 600 гривень для пенсіонерів старше 65 років зі страховим стажем 30/35 років (зростання мінімальної зарплати з 6 000 до 6 500 гривень).

Почнуться доплати по 400 гривень пенсіонерам у віці від 75 до 80 років. При наявності 20/25 років стаж мінімальна виплата складе 2 500 гривень.

При досягненні 80 років доплата збільшується до 500 гривень, а мінімальна виплата до 2 500 гривень. Самотнім пенсіонерам цього віку будуть платити не менше 3 342 гривень з урахуванням допомоги на догляд.

Мінімальна пенсія зросте з 1 769 до 1 854 гривень. Також зростуть надбавки за стаж, учасникам та інвалідам війни, чорнобильцям і т. д.

Щомісячна допомога на догляд самотнім пенсіонерам старше 80 років зросте до 742 гривень.

Грудень. Мінімальна пенсія зросте з 1 854 до 1 934 гривень.

Фото: календарний план підвищення пенсій

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підвищені пенсії у 2021 році отримають 10 млн українців.

Відзначимо, у вересні 2020 року на пенсії було направлено 39,2 млрд гривень.