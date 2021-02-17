Оптимізм українських споживачів впав до мінімуму за два роки

Індекс поточного становища скоротився на 3,4 п. і складає 57,4. Індекс економічних очікувань у січні скоротився на 6,4 п. та складає 62,9.

У січні показник індексу очікуваної динаміки безробіття незначно зріс та складає 147,2. Індекс інфляційних очікувань зріс на 3,2 п. та складає 189,9. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців не змінилися: індекс девальваційних очікувань складає 148,7.

"Індекс споживчих настроїв у січні 2021 року сягнув мінімального значення за період з квітня 2019 року. Таким чином, індекс повернувся на значення початку 2019 року, до його росту внаслідок виборів президента. У структурі індексу споживчих настроїв найбільше падіння (7,8 п.) у січні відбулося за індексом очікування зміни особистого доходу", - коментують аналітики Info Sapiens.

Як зазначають аналітики, індекс очікуваних змін доходу повернувся на рівень початку 2019 року. Погіршення очікувань щодо власного доходу пов'язане із гіршими очікуваннями щодо розвитку економіки загалом.



