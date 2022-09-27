Обнародуют на днях. СНБО разработал инструкцию при применении РФ ядерного оружия

Аппарат СНБО разработал детальную инструкцию для украинцев на случай применения Россией тактического ядерного оружия.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
Разработанный СНБО план действий на случай тактического ядерного удара максимально обнародуют в ближайшие дни.
Данилов также подчеркнул, что возможное использование РФ ядерного оружия не остановит Украину в обороне ее территорий.
"Если не будет ответа мирового сообщества, стран НАТО на такую дерзкую атаку (если она, не дай Бог, произойдет), это не значит, что мы не будем защищать свою землю. Нас остановить не может никто: ни Путин, ни его войска. И это уже было неоднократно подтверждено", - отметил секретарь СНБО.
Ранее сообщалось, что в данный момент США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на фоне новых угроз президента РФ Владимира Путина.
Также напомним, что ранее Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".
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