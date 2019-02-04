Визначився склад чергової експедиції українців в Антарктиду

Перед виїздом в Антарктиду всі спеціалісти мають пройти медичне обстеження і спеціальні тренування

Конкурсная комиссия определила основной состав 24-й украинской антарктической экспедиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки на странице в Facebook.

Согласно сообщению, ее возглавит доцент кафедры зоологии Львовского национального университета имени Ивана Франко Игорь Дикий.

Восемь участников планируемой экспедиции ранее уже хотя бы раз зимовавали на станции, а четверо поедут впервые.

"Одна из участниц будет работать на станции врачом, а другая будет проводить исследования по биологии. Среди мужчин также один ученый биолог, 2 - геофизики, 3 - метеорологи, а также системный механик, дизелист-электрик, системный администратор связи, повар", - говорится в сообщении.

Выезд в Антарктиду запланирован на конец марта 2019 года.

Для очередной 24-й экспедиции впервые провели открытый отбор участников, которые подавали документы в течение октября-ноября 2018 года (всего 178 человек, 32 - женщины).

Напомним, в Антарктиду отправится самый большой отряд украинцев за последние 18 лет - 26 исследователей и инженеров.

Также сообщалось, что исследователи из международного проекта PolarGAP с помощью радиолокационных наблюдений с самолета зафиксировали в Антарктиде скрытое подо льдом радиоактивный источник тепла.