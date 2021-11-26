Визначився суперник України по плей-офф кваліфікації на ЧС: результати жеребкування

Матч із Шотландією Україна проведе на виїзді. Власне у разі перемоги українці фінальний поєдинок за путівку до Катару також зіграють на полі суперників.

Сітка A

Шотландія-Україна

Уельс-Австрія

Сітка B

Росія-Польща

Швеція-Чехія

Сітка C

Італія-Північна Македонія

Португалія-Туреччина

Що потрібно знати про плей-офф кваліфікації на ЧС

Нинішній плей-офф пройде в новому форматі. Всі 12 учасників додаткового раунду кваліфікації будуть розділені на три сітки, де будуть зіграні півфінали і фінал. Всі протистояння складатимуться з одного матчу. Всього команди розіграють три путівки на ЧС-2022.

Матчі відбудуться 24 та 29 березня 2022 року. Сам Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня наступного року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться у квітні 2022 року.