RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Визначився суперник України по плей-офф кваліфікації на ЧС: результати жеребкування

Автор: Ігор Литвиненко

Збірна України півфінал плей-офф відбору на Чемпіонат світу - 2022 в Катарі проведе проти Шотландії. У разі перемоги "жовто-сині" вийдуть на переможця пари Уельс - Австрія.

Детальніше про жеребкування - в матеріалі РБК-Україна.

Матч із Шотландією Україна проведе на виїзді. Власне у разі перемоги українці фінальний поєдинок за путівку до Катару також зіграють на полі суперників.

Сітка A

Шотландія-Україна

Уельс-Австрія

Сітка B

Росія-Польща

Швеція-Чехія

Сітка C

Італія-Північна Македонія

Португалія-Туреччина

Що потрібно знати про плей-офф кваліфікації на ЧС

Нинішній плей-офф пройде в новому форматі. Всі 12 учасників додаткового раунду кваліфікації будуть розділені на три сітки, де будуть зіграні півфінали і фінал. Всі протистояння складатимуться з одного матчу. Всього команди розіграють три путівки на ЧС-2022.

Матчі відбудуться 24 та 29 березня 2022 року. Сам Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня наступного року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться у квітні 2022 року.

Нагадаємо, Україна в останньому турі змогла пробитися до плей-офф відбору на ЧС-2022. "Жовто-сині" у вирішальному матчі обіграли Боснію та Герцеговину 2:0, тоді як Франція з таким самим рахунком здолала Фінляндію, що йшла до останнього туру другою.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧМ-2022Футбол