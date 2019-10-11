Визначився перший учасник фінальної стадії Євро-2020

Національна збірна Бельгії достроково забезпечила участь у фінальній стадії чемпіонату Європи 2020 року. Про це повідомляється на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

В рамках сьомого туру відбору команда тренера Роберто Мартінеса вдома розгромила збірну Сан-Марино (9:0). Забитими м'ячами відзначилися Ромелу Лукаку (28 та 41 хвилини), Насер Шадлі (31), Тобі Алдервейрельд (43), Юрі Тілеманс (45 + 1), Крістіан Бентеке (79), Ярі Версхарен (84, пенальті), Тімоті Кастаньо (90), ще один м'яч захисник збірної Сан-Марино Крістіан Бролли відправив у власні ворота.

Бельгійці здобули сьому поспіль перемогу і набрали 21 очко. Команда йде першою у групі I, випереджаючи збірну Росії на 3 очка і збірну Кіпру на 11.

Збірна Бельгії, яка займає перше місце в рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА), вшосте вийшла до фінальної частини Євро. На минулому турнірі, який пройшов у 2016 році у Франції, бельгійці дійшли до чвертьфіналу, де поступилися команді Уельсу (1:3).

У 1980 році бельгійці добилися кращого результату на чемпіонатах Європи, дійшовши до фіналу, де поступилися збірній ФРН (1:2).

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, збірна України в Харкові прийме команду Литви в рамках відбору до Євро-2020. Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко заявив, що у разі перемоги у цьому матчі доля відбору на чемпіонат не вирішиться.