Визначилися всі учасники 1/8 фіналу ЧС-2018

Матчі пройдуть з 30 червня по 3 липня

За підсумками матчів групового етапу стали відомі всі пари команд, що вийшли у 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018 року. Про це повідомляється на сайті ФІФА.

Ігри 1/8 фіналу пройдуть з 30 червня по 3 липня. У цьому раунді зіграють:

Франція - Аргентина (30 червня);

Уругвай - Португалія (30 червня);

Іспанія - Росія (1 липня);

Хорватія - Данія (1 липня);

Бразилія - Мексика (2 липня);

Бельгія - Японія (2 липня);

Швеція - Швейцарія (3 липня);

Колумбія - Англія (3 липня).