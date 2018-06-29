Визначилися всі учасники 1/8 фіналу ЧС-2018

Матчі пройдуть з 30 червня по 3 липня
За підсумками матчів групового етапу стали відомі всі пари команд, що вийшли у 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018 року. Про це повідомляється на сайті ФІФА.
Ігри 1/8 фіналу пройдуть з 30 червня по 3 липня. У цьому раунді зіграють:
Франція - Аргентина (30 червня);
Уругвай - Португалія (30 червня);
Іспанія - Росія (1 липня);
Хорватія - Данія (1 липня);
Бразилія - Мексика (2 липня);
Бельгія - Японія (2 липня);
Швеція - Швейцарія (3 липня);
Колумбія - Англія (3 липня).