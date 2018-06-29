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Визначилися всі учасники 1/8 фіналу ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    29.06.2018 - 09:44
Фото: (facebook.com/welcome2018)
Фото: (facebook.com/welcome2018)

Матчі пройдуть з 30 червня по 3 липня

За підсумками матчів групового етапу стали відомі всі пари команд, що вийшли у 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018 року. Про це повідомляється на сайті ФІФА.

Ігри 1/8 фіналу пройдуть з 30 червня по 3 липня. У цьому раунді зіграють:

Франція - Аргентина (30 червня);

Уругвай - Португалія (30 червня);

Іспанія - Росія (1 липня);

Хорватія - Данія (1 липня);

Бразилія - Мексика (2 липня);

Бельгія - Японія (2 липня);

Швеція - Швейцарія (3 липня);

Колумбія - Англія (3 липня).

Збірні Франції та Данії зіграли внічию і вийшли в 1/8 фіналу ЧС-2018 ЧС-2018: Шість збірних вийшли в 1/8 фіналу за підсумками двох турів
Теги публікації: ЧМ-2018, финал, плей-офф  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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