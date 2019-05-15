Визначилася дата проведення бою Ломаченко - Кемпбелл

Визначилася дата проведення об'єднавчого бою за пояси WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) і британця Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО). Про це повідомляє ESPN.

Промоутери боксерів Боб Арум і Едді Хірн зуміли домовитися між собою. Зустріч відбудеться 31 серпня в Лондоні, Англія. Спорткомплекс не називається, але прогнозується, що бій відбудеться арені О2, яка вміщує 20 тисяч глядачів.

Сторони все ще знаходяться на стадії переговорів.

Нагадаємо, потенційний суперник Ломаченко відмовився від чемпіонського титулу WBC, однак він допускає повернення в легку вагу заради бою з українцем.