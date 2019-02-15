Визначені володарі спеціальних премій "Людина року-2018"

Стало вже доброю традицією нагороджувати спеціальними преміями «Людина року» неординарних особистостей, які своїми креативними, інноваційними, нестандартними ідеями та справами вносять значний вклад в розвиток української науки, культури, сучасних технологій і менеджменту.

2018 рік не став винятком і ми з радістю і гордістю матимемо честь вітати на сцені Національної опери України володарів Спеціальних премій, які своїми відкриттями, винаходами і «ноу-хау» змінюють нашу країну на краще та роблять наше життя більш багатогранним, гармонійним і сучасним.

Спеціальна премія «За вагомий внесок у розвиток сучасної української науки» – «Інститут здоров’я рослин». Засновник – Віталій Ільченко.

«Інститут здоров’я рослин» (Crops Care Institute) – це унікальна науково-практична платформа, яка дозволить нашій країні бути дієвим учасником глобального технологічного прогресу.

Технологічний прогрес вже давно є не привілеєм, а необхідною умовою розвитку та процвітання. Розуміння цієї істини та бажання перетворити Україну на технологічно розвинену державу, надихнули засновника компанії «UKRAVIT» Віталія Ільченка відкрити перший в Україні інститут для досліджень та впроваджень інноваційних технологій.

На реалізацію проекту витратили більше 3 років та понад 8 мільйонів доларів. Відкриття «Інституту здоров’я рослин» стало вже третім послідовним кроком у реалізації більш глобального проекту – створення біохімічного агроіндустріального парку. Інститут із власним лабораторним комплексом загальною площею 2,5 тис.кв.м невипадково збудований на одному майданчику з виробничими потужностями заводу «UKRAVIT» – сучасним та найбільшим виробництвом ЗЗР та мікродобрив в Україні. Це дозволяє максимально розкрити потенціал компанії, перейти до інноваційних моделей виробництва та розширити сервісно-технологічну взаємодію з клієнтами.

«Інститут здоров’я рослин» – єдиний в Україні науково-дослідний інститут, який сфокусований на роботі у форматі «Green Chemistry» («Зелена хімія»). Цей підхід передбачає зменшення застосування шкідливих речовин, правильну утилізацію та переробку відходів, відмову від допоміжних компонентів у процесі синтезу, а головне – використання поновлювальної сировини, яку сільське господарство може постачати у необмежених кількостях. Будь-яке забруднення простіше попередити, ніж потім позбавлятися від його наслідків, впевнені в «Інституті здоров’я рослин».

«Інститут здоров’я рослин» працює за зразком передових світових НДІ. Найсучасніше обладнання виробництва Швейцарії, Німеччини, Японії та США дозволяє проводити фундаментальні та галузеві дослідження не лише у сфері агро, але й багатьох інших. Крім того, в Інституті надають широкий спектр агробіологічних сервісів: досліджують зразки ґрунту, води, насіння, кормів, добрив, ЗЗР та готової продукції, а також розробляють індивідуальні системи захисту та живлення культур для аграріїв.

В умовах підвищення рівня споживання і нездатності екосистеми до самовідновлення, наука постійно знаходиться у пошуку шляхів регенерації ресурсів. Вчені «Інституту здоров’я рослин» досліджують вплив глобальних кліматичних змін і людського фактора на навколишнє середовище та розробляють рекомендації для їх мінімізації. Паралельно вивчають перспективні напрямки вирощування продукції, зокрема – аеропоніку.

Створення біохімічного агроіндустріального парку, окрім всього іншого, сприяє консолідації інтелектуального потенціалу. Від дня заснування «Інститут здоров’я рослин» співпрацює з іншими НДІ з різних країн світу. Напрямки співпраці – хімія, фармакологія, косметологія та інші. Крім того, в Інституті створені всі умови для репатріації українських вчених, які за роки Незалежності виїхали за кордон. Відтепер вони мають можливість повернутися до України і розвивати її науку, передаючи досвід та інноваційні методики роботи світових НДІ. Одночасно, в Інституті сприяють вихованню молодих вчених: аспірантам, докторантам та студентам-дипломникам пропонують спеціальні навчальні програми, проходження практики в сучасних лабораторіях Інституту, участь у міжнародних проектах, а також унікальну можливість перейняти передовий світовий досвід.

Спеціальна премія «За розробку екологічних та енергоефективних житлових технологій» – Система розумного дому «CLAP». Засновник – Олександр Пойманов.

CLAP – це перша комплексна система розумного дому, створена в Україні. Компанія пропонує декілька видів комплектацій, а також спеціалізовані пакети, спрямовані на конкретну мету: безпека, клімат, захист від потопу та інші. Її можна модифікувати і вдосконалювати за власним бажанням, доповнюючи новими приладами, які легко інтегруються у вже діючу мережу.

Найголовнішими перевагами є її доступність та енергоефективність. Віднині комфортне та безпечне життя зможе собі дозволити кожен.

Проект CLAP було розпочато в 2016 році, коли його засновник Олександр Пойманов не знайшов для себе ідеального рішення, як автоматизувати побут, зробити дім комфортнішим та безпечнішим, і водночас заощаджувати на комунальних платежах.

Маючи великий досвід роботи в сфері стартапів, ІТ-проектів, домофонії та сигналізації, спираючись на зарубіжні досягнення в сфері інтелектуальних розробок, Олександр почав створення команди, яка б взялася за розробку першої в Україні системи розумного дому.

Згодом було відкрито власне виробництво у місті Вінниця, де наразі працює понад 100 різних професіоналів, серед яких: інженери, розробники, фахівці з програмного забезпечення, промислові дизайнери та інші технічні спеціалісти. Головний офіс компанії розташовано в місті Києві.

CLAP – повністю вітчизняний продукт, всі стадії виробництва якого здійснюються в Україні, що дозволяє контролювати кожний етап його розробки та гарантувати якість.

До проекту були залучені талановиті українські фахівці, які також, як і засновник компанії, прагнуть змінити життя людей на краще.

Система розумного дому CLAP покликана зробити дім кожної родини більш затишним, безпечним, а головне – енергоефективним. Обладнавши житло або будь-яке приміщення екосистемою CLAP, можна заощаджувати на комунальних рахунках, раціонально обирати спосіб опалення, не турбуватися про безпеку та створювати найбільш комфортні умови життя.

CLAP допоможе розумно витрачати ресурси, піклуватись про родину та не перейматися через надзвичайні ситуації, такі як: пожежа, потоп або аварія у електромережі.

Наразі система спрямована на покращення умов житла кожного українця, а згодом впливатиме на перебудову інтелектуальної структури міста та формування нового погляду на повсякденне життя людини. Це єдина сучасна технологія, яка об'єднала в собі автоматизацію домашнього простору і житлового комплексу в цілому.

З 2018 по 2020 рік систему CLAP встановлять в усіх житлових комплексах корпорації «Укрбуд» у Києві. Наразі також укладено масштабні контракти з девелоперами із різних країн, серед яких: Грузія, Англія, Казахстан, Шрі-Ланка, Румунія, ОАЕ, Данія, Польща, Німеччина.

Інновації швидко інтегруються у буденність, тому компанія постійно працює над удосконаленням послуг і продуктів, які здатні зробити дім ще більш затишним, захищеним та енергоефективним.

Спеціальна премія «За вагомий внесок у відродження ракетно-космічної галузі в Україні» Макс Поляков.

Макс Поляков сьогодні є одним з найуспішніших підприємців українського походження в Силіконовій долині. В далекому 2001 році він заснував свою першу компанію IT-Ukraine в рідному Запоріжжі. Компанія займалася розробкою програмного забезпечення для американських та європейських клієнтів та стала однією з найбільших IT компаній України того часу. Розуміючи безперспективність роботи на іноземний бізнес, Макс Поляков прийняв рішення про створення продуктових компаній повного циклу. Так почалась ера CupidPlc та Maxymiser, чиї продукти отримали визнання як клієнтів, так і світових лідерів IT-галузі. CupidPlc до сьогодні залишається єдиною українською ІТ-компанією, яка провела успішне IPO на Лондонській фондовій біржі, а продаж Maxymiser американській Oracle став однією з найуспішніших угод з продажу IT-компаній в сучасній українській історії. Сьогодні штаб-квартира фонду NoosphereVentures Макса Полякова розташована в каліфорнійському місті Пало-Альто, в серці Силіконової долини, а в його портфелі десятки компаній з різних сфер бізнесу.

Пасіонарій та палкий прихильник ідей Вернадського про ноосферу, Макс Поляков з дитинства мріяв про космос. Його батьки все життя працювали в космічній галузі, що додавало майбутньому засновнику українського приватного космосу Максу Полякову впевненості у власних силах. В 2015 році дитяча пристрасть втілилася в створення ним двох інноваційних компаній EOSDA та FireflyAerospace, які шукають та знаходять нові шляхи використання космосу на користь Землі та людства.

EOS DataAnalytics, розробляє рішення для аналізу процесів, що відбуваються на земній поверхні та вже працює з більш ніж п’ятиста клієнтами — світовими компаніями з 22 різних галузей економіки. Її центри розробки розташовані в Києві, Дніпрі та Харкові. Для комплексного аналізу даних знімків з космічних супутників, команда EOSDA використовує передові алгоритми, такі як штучний інтелект, машинне навчання і нейронні мережі.

Firefly Aerospace Inc., приватна аерокосмічна компанія, метою якої є створення економічного ракетоносія для надання швидкого та надійного доступу в космос. Штаб-квартира компанії та завод по виробництву двигунів та ракет-носіїв розташовані в штаті Техас, США, а науково-виробничий центр знаходиться в українському Дніпрі. Firefly— друга в світі компанія (після SpaceX), якій американський уряд виділив на території США два космодроми для ракетних запусків. Завдяки зусиллям Макса Полякова, синергія українського інтелекту та американських можливостей дає визначні результати в одній з найбільш технологічних галузей сучасної економіки. Наразі, в арсеналі компанії Полякова ракети-носії Alpha та Beta, а перший запуск запланований на кінець 2019 року.

Окрім бізнес-досягнень, доктор економічних наук Макс Поляков відомий своїми академічними здобутками. Він є автором більше п’ятдесяти наукових робіт та співавтором більше тридцяти патентів. Макс Поляков знаний філантроп, який спонсорує наукові та технічні освітні програми та підтримує ракетомодельний спорт в Україні та Європі. Окремої уваги заслуговують соціальні ініціативи Макса Полякова, спрямовані на підтримку та розвиток української молоді, яка цікавиться наукою та технікою. Серед них варто відзначити мережу інженерних шкіл Noosphere Engineering School (створені при найбільших українських університетах), один з найбільших інжинірингових фестивалів в Україні BestRoboFest та конкурс стартапів VernadskyChallenge.

Макс Поляков є прихильником ідеї «Нового космосу» — руху в аерокосмічній галузі, що має метою надання доступу в космічний простір якомога більшому колу зацікавлених фізичних та юридичних осіб за рахунок зниження вартості запусків, а також подолання адміністративних і логістичних обмежень, пов'язаних із залежністю від національних космічних організацій. Він впевнений, що Україна, як і більшість розвинених країн світу, має легалізувати приватний космос та відкрити доступ до нього всім бажаючим, а не лише державним компаніям, що є пережитком радянського минулого.

Влітку 2018 року Президент України Петро Порошенко особисто відвідав відкриття новоствореного R&D центру Firefly у Дніпрі, де високо оцінив досягнення компанії та особисто її лідера Макса Полякова.

Спеціальні премії за 2018 рік будуть вручені їх володарям під час проведення 23-ї церемонії вручення премії «Людина року – 2018», яка відбудеться 23 березня 2019 року в Національній опері України.