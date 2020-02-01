Визначена дата підсумкового голосування щодо імпічменту Трампа

Голосування за двома статтями обвинувачення щодо президента США Дональда Трампа в рамках імпічменту Сенат Конгресу США призначив на середу, 5 лютого. Про це передає CNN.

Відповідну резолюцію вніс лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконнелл у п'ятницю, 31 січня. Сенатори більшістю голосів проголосували за те, що голосування розпочнеться о 16:00 (23:00 за київським часом, - ред.).

Президента США звинувачують у використанні службового становища в особистих цілях і перешкоджанні роботі Конгресу. Передбачається, що Трампа виправдають за обома статтями.

Зокрема, йдеться про те, що Трамп використовував повноваження своєї адміністрації, аби змусити Україну оголосити розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байдена, політичного конкурента Трампа на президентських виборах у 2020 році.

Нагадаємо, команда юристів президента США Дональда Трампа попросила виправдати американського лідера на суді по імпічменту. Адвокати зазначили, що Трамп збирається бути переобраним на другий президентський термін під час виборів 3 листопада 2020 року. Скасування минулих виборів, на думку захисту, "завдасть серйозної шкоди народу Сполучених Штатів".

У п'ятницю, 31 січня, Сенат провалив голосування з приводу виклику додаткових свідків і документів у рамках слухань по справі імпічменту президента США. Ініціативу демократів, які почали процес імпічменту, маючи більшість в Палаті представників Конгресу США, заблокували республіканці, котрі головують в Сенаті.