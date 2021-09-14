Опозиція зриває роботу ТСК щодо "вагнерівців", щоб не нести відповідальність за Ілловайськ і Дебальцеве, - Дунда

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") вважає, що представники опозиційних партій мають намір дискредитувати роботу тимчасової слідчої комісії Верховної ради, яка зараз розглядає "справу вагнерівців", щоб винні не понесли відповідальність за оточення української армії під час Іловайську і Дебальцево у 2014-2015, які будуть розглянуті пізніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в ефірі " Еспресо ".

"Вони сьогодні намагаються всіляко дискредитувати роботу комісії, щоб ніхто не був покараний за дії під час Іловайську і Дебальцево", - сказав Дунда.

За його словами, з самого початку формування і роботи ТСК представники опозиції ігнорували її роботу і вимагали створити окрему комісію з розслідування виключно зі зриву спецоперації із затримання найманців з російської ПВК "Вагнера".

"Коли не вдалося саботувати роботу ТСК, вони почали її дискредитувати, щоб її робота не просунулася далі", - заявив нардеп.

Дунда також закликав опозицію включитися в роботу ТСК і спільними зусиллями докопатися до істини з усіх розслідуваних питань.