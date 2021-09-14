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Опозиція лідирує на парламентських виборах у Норвегії

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Норвегія, Вівторок 14 вересня 2021 01:43
Опозиція лідирує на парламентських виборах у Норвегії Фото: у Норвегії завершилося голосування на виборах до парламенту (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Після підрахунку 98,3% голосів Робітнича партія лідирує на парламентських виборах у Норвегії. Станом на 1:30 за Києвом вона набрала 26,4% голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані директорату з виборів.

На другому місці знаходиться керівна партія "Хьойре" з 21,1% голосів. Третю сходинку посідає опозиційна партія центру з 13,6%. Слідом йдуть Партія прогресу (11,7%), Соціалістична партія (7,5%) та інші.

Норвезький парламент складається зі 169 депутатів, які обираються на чотири роки за партійними списками. Країна розділена на 19 виборчих округів, за кожним з яких закріплено певну кількість мандатів залежно від чисельності населення.

Крім цього, є так звані зрівняльні мандати, які підвищують шанси невеликих партій потрапити в парламент, на кожен округ припадає по одному такому мандату. Його може отримати партія, яка набрала щонайменше 4% голосів по всій країні, але не отримала достатньої кількості голосів у виборчому окрузі.

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