Опозиція Білорусі не хоче повторення українського сценарію

Ситуація в Білорусі буде розвиватися за прикладом італійського страйку, опозиція не хоче повторення українського сценарію. Опоненти чинного президента Олександра Лукашенка будуть домагатися перемоги Світлани Тіхановської.

Про це заявив колишній учасник виборчої кампанії Валерій Цепкало, передає "Радіо Свобода - Білорусь".

За його словами, білоруси мають виходити на масові протести і страйки, щоб паралізувати владу.

"Ситуація буде розвиватися як італійська страйк, якщо чиновники спробують не виконувати певні накази - наприклад, як податок на дармоїдів. Якщо Лукашенко знову запропонує його, ніхто з чиновників не захоче його реалізувати", - зазначив Цепкало.

Він також додав, що Білорусь вже не буде тією країною, якою була до виборів.

"Ми не хочемо реалізовувати український сценарій, коли сталася революція поза виборчого циклу. У нас були вибори, всі ми знаємо їх результати. Ми продовжимо узаконювати перемогу Світлани Тіхановської", - додав опозиціонер.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ЄС зацікавлений в демократичній перехідному періоді в Білорусі і не хоче повторення українського сценарію.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін не виключає, що протести можуть перерости в громадянську війну, а проти демонстрантів можуть застосувати армію.