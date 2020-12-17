Опозиція Вірменії висунула ультиматум Генпрокуратурі. Вимагають арешту Пашиняна

Опозиція Вірменії на сьогоднішній акції протесту в Єревані висунула ультиматум Генеральній прокуратурі країни. Опозиція вимагає до 21 грудня арештувати прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Про це заявив представник опозиційної партії "Одна Вірменія" Артур Казинян на мітингу, який транслювався в YouTube.

Опозиція вимагає пред'явити Пашиняну звинувачення в державній зраді.

"Ми вимагаємо викликати Пашиняна на допит як підозрюваного, після чого негайно заарештувати за звинуваченням у державній зраді. Після цього Генпрокуратура повинна припинити його повноваження на посаді прем'єра" - оголосив на мітингу Казинян.

Опозиціонери надали Генпрокуратурі час до 12:00 понеділка.

"Якщо наші вимоги не будуть виконані, ми почнемо безстрокову сидячу акцію протесту біля будівлі Генпрокуратури", - сказав він.

Нагадаємо, протести проти Пашиняна почалися після того, як Вірменія погодилася на угоду з Азербайджаном та Росією про завершення війни в Нагірному Карабасі. Опозиція вимагає, щоб Пашинян та його уряд подали у відставку. Президент Вірменії також виступає за відставку Пашиняна.

Як писало РБК-Україна, сьогодні вірменська газета заявила, що Пашинян може піти у відставку 31 грудня.