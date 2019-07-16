"Опозиційний блок" зареєстрував проект про скасування "мовного закону"

"Опозиційний блок" 16 липня зареєстрував під номером 10459 законопроект про визнання таким, що втратив чинність, скандального мовного закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Про це повідомляє прес-служба "Опозиційного блоку".

Авторами законопроекту виступили народні депутати від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, Олександр Вілкул, Євген Мураєв.

Вони зазначають, що Конституція і ратифіковані Україною Рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин, Європейська хартія регіональних мов гарантують вільний розвиток, використання і захист усіх мов національних меншин, які проживають на території України. Мовний закон, на думку нардепів, порушує ці норми в частині гарантій розвитку російської та інших мов нацменшин (ст. 10 і 11) і в частині заборони дискримінації (ст. 24).

Крім того, в "Опозиційному блоці" вважають, що "мовний закон" був прийнятий з грубими порушеннями.

"Головуючий на засіданні Андрій Парубій виніс його на голосування, порушивши чітко описану Регламентом процедуру. Також зафіксовані численні факти неперсонального голосування народних депутатів, грубо порушують вимоги Конституції і Регламенту Верховної ради", - пояснили в політсилі.

Лідер фракції Вадим Новинський підкреслив, що в питанні мов багатонаціональної двомовної країни, якою є Україна, дуже важливо дотримуватися конституційних прав кожного громадянина.

"Опозиціонери послідовно виступають за українську мову як державну, за вільний розвиток російської мови, за доступ до освіти рідними мовами національних меншин. Але "Опозиційний блок" не допустить розпалювання в Україні ще й мовної війни", - відзначили в прес-службі.

Як відомо, 21 червня 2019 року "Опозиційний блок" передав до Конституційного суду України конституційне подання щодо визнання мовного закону таким, що суперечить Конституції.

Відзначимо, "мовний закон" набув чинності у вівторок, 16 липня, через два місяці після опублікування.