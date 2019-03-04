"Опозиційна платформа - За життя" у трійці лідерів на виборах Ради

На першому місці - "Слуга народу", на другому - "Батьківщина", а "ОПЗЖ" - на третьому

Партия Вадима Рабиновича "Оппозиционная платформа – За життя" в тройке лидеров в рейтингах политсил на выборах в Верховную раду. Такие данные обнародовали Институт анализа и прогнозирования (ИАП) и аналитическая группа "Социопрогноз".

По партиям, за которые на парламентских выборах хотят проголосовать опрошенные, украинцы высказались так: "Слуга народа" – 24,7, "Батькивщина" – 19,3%, "Оппозиционная платформа – За життя" – 13,5%, "Солидарность" – 13,1%, "Гражданская позиция" – 7%.

На вопрос, готовы ли опрошенные участвовать в уличных акциях, если будут известны факты фальсификаций выборов, большинство ответило отрицательно – 58,2%. И только 4,7% готовы выйти на несанкционированные митинги.

Если бы президентские выборы прошли в это воскресенье, то украинцы, которые точно пойдут на избирательные участки, проголосовали бы так: Владимир Зеленский – 25,2%, Юлия Тимошенко – 17,9%, Петр Порошенко – 15,4%, Юрий Бойко – 13,8%, Анатолий Гриценко – 7%.

"Мы видим четверку лидеров, где каждый идет с очень близким друг к другу результатом. Есть значительная интрига по второму месту", – считает директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

Также руководитель аналитической группы "Социопрогноз" Михаил Пересунько отметил, что готовность участвовать в выборах высказали 42,8% опрошенных и еще 41,7 скорее всего пойдут голосовать.

"Если сложить, то выходит очень высокий уровень электоральной активности – 84,5%. Это самый высокий показатель с того момента, как мы проводим исследование", – заявил Пересунько.

Во время исследования было опрошено 2022 респондента с 18 по 27 февраля. Опрос проводили во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Метод сбора информации – личное интервью по месту жительства. Погрешность – 2,2%.