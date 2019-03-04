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"Опозиційна платформа - За життя" у трійці лідерів на виборах Ради

Новини » Вибори 2019    04.03.2019 - 14:16
"Опозиційна платформа - За життя" у трійці лідерів на виборах Ради
Ілюстративне фото (pixabay.com)

На першому місці - "Слуга народу", на другому - "Батьківщина", а "ОПЗЖ" - на третьому

Партія Вадима Рабіновича "Опозиційна платформа – За життя" у трійці лідерів рейтингах політсил на виборах у Верховну раду. Такі дані оприлюднили Інститут аналізу та прогнозування (ІАП) і аналітична група "Соціопрогноз".

По партіям, за які на парламентських виборах хочуть проголосувати опитані, українці висловилися так: "Слуга народу" – 24,7, "Батьківщина" – 19,3%, "Опозиційна платформа – За життя" – 13,5%, "Солідарність" – 13,1%, "Громадянська позиція" – 7%.

На питання, чи готові опитані брати участь у вуличних акціях, якщо будуть відомі факти фальсифікацій виборів, більшість відповіли негативно – 58,2%. І тільки 4,7% готові вийти на несанкціоновані мітинги.

Якщо б президентські вибори пройшли в цю неділю, то українці, які точно підуть на виборчі дільниці, проголосували б так: Володимир Зеленський – 25,2%, Юлія Тимошенко – 17,9%, Петро Порошенко – 15,4%, Юрій Бойко – 13,8%, Анатолій Гриценко – 7%.

"Ми бачимо четвірку лідерів, де кожен йде з дуже близьким один до одного результатом. Є значна інтрига з другого місця", – вважає директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий.

Також керівник аналітичної групи "Соціопрогноз" Михайло Пересунько зазначив, що готовність брати участь у виборах висловили 42,8% опитаних і ще 41,7 швидше за все підуть голосувати.

"Якщо скласти, то виходить дуже високий рівень електоральної активності – 84,5%. Це найвищий показник з того моменту, як ми проводимо дослідження", – заявив Пересунько.

Під час дослідження було опитано 2022 респондента з 18 по 27 лютого. Опитування проводили у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Метод збору інформації – особисте інтерв'ю за місцем проживання. Похибка – 2,2%.

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